Семь клубов были исключены из членов РФС

Семь футбольных клубов были официально исключены из членов Российского футбольного союза (РФС), передаёт корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов. Данное решение было принято на конференции организации, которая проходит в субботу, 8 апреля, в Москве.
Из состава РФС были исключены «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орёл».
Решение об исключении данных клубов из членов РФС делегаты конференции приняли голосованием.