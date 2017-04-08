Колобков: каждый должен понимать, что футбол — не просто игра

Министр спорта РФ Павел Колобков выступил на конференции Российского футбольного союза, проходящей сегодня в Москве.
«Благодарю за приглашение принять участие в работе. В РФ футбол объективно является популярным видом спорта. 2,5 млн занимаются футболом в стране, 400 тыс. занимаются профессионально. От этого идут особые требования и ожидания. 2017 год очень важен — это год проведения Кубка конфедераций. Через несколько месяцев нам предстоит провести матчи в четырёх городах. Подготовка проходит на высоком уровне. В итоге мы получим 12 серьёзных стадионов, более 100 спортивных площадок, которые будут наследием чемпионата мира.
Это рост интереса населения к спорту, это комплексный на всю экономику и регионы. Каждый должен понимать, что футбол — не просто игра. Он сказывается на настроении граждан, на репутации страны. И мы должны оправдать возложенную на нас ответственность», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.