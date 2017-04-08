Мутко: финансовые обязательства пока мешают плотно заниматься развитием футбола

Глава РФС Виталий Мутко во время конференции организации сообщил, что финансовые обязательства, которые взял на себя российский футбол, пока являются помехой развития футбола в стране.
«2016 год был для российского футбола особенным. Год чемпионата Европы, на который квалифицировалась наша сборная. Мы проводили внеочередную конференцию, на которой изменили отдельные моменты. Сформировали новый состав исполкома — один работал до сентября, другой после. Упростили ряд комитетов, так как они работали неэффективно. На этой конференции мы выбрали и одобрили стратегию развития: профессиональный футбол, модернизация подготовки резерва и развитие массового футбола. Мы уже начали реализовывать эту стратегию.
Особенность этого года в финансовом плане. Мы находились и находимся в непростой ситуации — те обязательства, которые мы на себя взяли, пока мешают плотно заниматься развитием футбола. Баланс не позволяет сказать, что мы организация, которая уверенно смотрит в будущее. Есть долги. С точки зрения экономики и бюджета год был сложным. Сокращалось развитие регионов, было лишение профессионального статуса ряда клубов. Но наши лиги и региональные объединения со своей задачей справились», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.