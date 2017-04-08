Мутко: задумывался над тем, приглашать ли иностранных арбитров в РФПЛ

«В последние годы мы не развивали судейство, у нас нет пирамиды подготовки. Мы сформировали судейских комитет, взяли курс на профессионализацию арбитров. Ввели ежемесячную оплату труда арбитру. Базовая зарплата 30 тыс. рублей, оплата за судейство — 65 тыс., ассистенты — 30 тыс. Бонус за качество судейства — 50 тыс. рублей и 25 тыс. ассистентам при наличии оценок 8,3 и выше. Мы начали стимулировать арбитров. За одну игру арбитр может получать 115 тыс. рублей. Мы и дальше готовы идти в этом направлении, мы начнём страховать арбитров. Но качество судейства мы намерены поднимать, не хотим за них краснеть. Мы хотим наладить систему взаимоотношений с обществом.
Впереди девять туров РФПЛ, я задумывался над тем, приглашать ли иностранных арбитров, это тест для судейского корпуса. За три-четыре года, надеюсь, мы сможем привлечь молодых и перспективных арбитров. Обратим внимание на регионы, стыдно за работу некоторых арбитров в регионах. Такие судьи должны прекращать работу в профессиональном футболе, когда дают четыре удаления за матч. Ребята, которые хотят подзаработать, пусть идут в другое место», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.