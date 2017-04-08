Гендиректор РФС: сейчас ситуация со спонсорами тяжёлая, каждый — штучный товар

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, на проходящей в Москве конференции РФС, заявил, что ситуация со спонсорами у РФС крайне тяжёлая, каждый из них является штучным товаром.
«Сейчас ситуация со спонсорами тяжёлая, каждый спонсор — штучный товар. Внешэкономбанк ушёл, но мы продолжаем с ними работать, надеемся, что они продолжат поддержку российского футбола. Получилось получить поддержку компании „Мегафон“, готовим с ними ряд проектов.
Идёт кропотливая работа», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.