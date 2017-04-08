Мутко: при составлении календаря РФПЛ нельзя идти на поводу только у телевидения

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко во время конференции организации выразил мнение, что российским лигам в первую очередь нужно учитывать удобство болельщиков при составлении календарей, а не идти на поводу у телевидения.
«Для нас лицом футбола является наша лига. Мы приняли решение о делегировании полномочий проведения РФПЛ на четыре года. Экономически не обременяем лигу. Никаких дополнительных наценок не ставили, но поддерживаем стремление клубов зарабатывать. Исполком одобрил передачу названия в третьем дивизионе, это шаг в сторону коммерциализации, будем продолжать делать эту работу. Принят специальный закон, который позволяет добровольные отчисления от букмекерского бизнеса в размере не менее 15 млн от своей кампании. Разрешено право рекламы букмекерских контор на форме игровых команд.
Надо работать над привлечением болельщиков на стадионы. Когда видим, что лига наносит некий ущерб футболу через календарь или ещё как-то, нужно быть внимательными. Не надо идти на поводу у телевидения, а исходить из того, как бы было удобно для болельщиков. У каждого клуба есть болельщики и за пределами города», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.