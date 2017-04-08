В Италии Карреру назвали одним из кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера входит в число кандидатов на пост наставника «Ромы», который может стать вакантным в случае ухода Лучано Спаллетти.
Действующий контракт Спаллетти с римским клубом истекает по окончании сезона и не исключено, что новое соглашение подписано не будет.
В этой связи «Рома» рассматривает кандидатуры других тренеров, среди которых упоминаются Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, ещё одним кандидатом является 52-летний Каррера.
Под руководством Карреры, который ранее работал с Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, «Спартак» после 21-го тура лидирует в таблице РФПЛ.