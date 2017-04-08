Метшин: нет сомнений, что «Рубин» закончит сезон с Хави Грасией

Президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды Хави Грасию, несмотря на низкие результаты.
«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чём говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш тренеру. В руководстве клуба такие разговоры о прекращении сотрудничества вообще не идут.
Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», — цитирует Метшина «Р-Спорт».