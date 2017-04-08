Ромарио: при всём уважении к Месси и Роналду, Неймар сейчас — лучший в мире

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио выразил мнение, что форвард «Барселоны» и «селесао» Неймар уже стал лучшим футболистом мира.
«Неймар на сегодня — главная звезда Бразилии и лучший футболист мира, при всем уважении к Месси и Роналду. Последний, к слову, намного слабее их обоих. Настало время, когда Неймара можно называть лучшим игроком мира за его игру в «Барселоне» и сборной Бразилии.
Он полон уверенности и может привести нас к победе на ЧМ в России. У сборной Бразилии новое лицо, она, наконец, напоминает ту Бразилию, которую мы привыкли видеть, и эти изменения были проведены Тите. Именно поэтому мы первыми отобрались на турнир», — цитирует Ромарио ESPN Brazil.