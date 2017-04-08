Прядкин считает состав участников молодёжного первенства неконкурентоспособным

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о намерении реформировать молодёжное первенство России.
«Очень большое внимание было уделено реформе молодёжного первенства. Мы много беседовали на предмет реорганизации данного соревнования. Эта система неэффективна, она громоздка и многоступенчата. Мы должны рассмотреть состав участников — он неконкурентоспособен. Нам хотелось бы задействовать юношей. При переходе во взрослый футбол пропадают игроки с 18 до 21 года», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.