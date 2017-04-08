РФС будет стимулировать работу клубов со зрителями

«ФНЛ должна поставлять игроков для РФПЛ. Потому будут усилены требования по вопросу молодых и доморощенных игроков. Нужно быть с практикой расширения клубов, когда создаются вторые команды. Что касается ПФЛ — это полупрофессиональная лига. Мы должны смотреть, какие клубы пополняют высший дивизион исходя из лицензирований и финансовых гарантий. Чтобы не было как с «Томью».
Также нужно обеспечить клубы аренами. В сентябре возможно будем докладывать президенту о подготовке к чемпионату мира. Часть ресурсов, которые останутся после ЧМ, мы предложим направить на постройку арен в регионах для клубов второго и первого дивизионов.
Будем стимулировать работу клубов со зрителями. В стратегии предусмотрены все меры по структуризации труда футболистов. Здесь за многое отвечают лиги, мы будем их поддерживать.
Выберем 30-40 талантливых игроков из резерва, сделаем стипендии и будем их готовить. Но для подготовки потребуются 6-8 лет. Мы должны запустить будущее, и от него все зависит.
У многих клубов нет выдержки, чтобы растить своих игроков. Возьмите пример Васина — человек не пригодился «Зениту», отправился в Хабаровск и дорос до сборной. Какие шансы у Васина были заиграть, когда приглашаются игроки сборной Испании или Аргентины? Есть примеры Кутепова и Зобнина из школы Коноплёва. Мы должны доплатить тренерам, дать им методики. Мы должны дать толчок развитию футбола. Это вопрос приоритетов. Понятно, что сейчас будут оценивать по игре на Кубке Конфедераций, клубы играют в Лиге чемпионов, но сборная на 61-м месте. Это настоящее, но надо работать над будущим», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
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