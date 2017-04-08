Мутко считает, что у «Зенита» одна из сильнейших агрономных служб в России

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение о ситуации с газоном стадиона «Крестовский» и высоко оценил агрономную службу «Зенита».
«Первый тестовый матч на „Крестовском“ — «Зенит» – «Урал». Думаю, газон будет нормальным, у «Зенита» одна из сильнейших агрономных служб в стране. Другое дело, что газон они получили в своё распоряжение только сейчас.
Мы хотим, чтобы стадионы переходили в пользование клубов. Если так случится, «Зенит» станет полноценным европейским клубом.
Стадион «Фишт» в Сочи показал себя с очень хорошей стороны, коллеги из ФИФА признали его одним из лучших. Великолепный газон, прекрасный агроном, который чуть ли не бахиллы заставлял нас надевать. Стадион в Казани и «Открытие Арена» уже готовы. Все четыре стадиона в большой степени готовности. 24-25 апреля будет совет ФИФА, мы рассмотрим и решим последние вопросы», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.