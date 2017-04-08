Два голевых паса Лавесси помогли «Хэбэй Чайна Форчун» обыграть «Шанхай Шеньхуа»

В матче четвёртого тура чемпионата Китая «Хэбэй Чайна Форчун» принимал на своём поле «Шанхай Шеньхуа». Встреча проходила на стадионе «Циньхуандао Олимпик Спорт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей голы на свой счёт записали Инь Хунбо, Чжуньи Гао, а дубль оформил Алоизио. Главная звезда «Хэбэй Чайна Форчун» бывший форвард «ПСЖ» Эсекьель Лавесси записал на свой счёт две результативные передачи. В составе «Шанхай Шеньхуа» отличились экс-хавбек «Интера» Фредди Гуарин и Джованни Морено, который забил после паса бывшего форварда «Ювентуса» Карлоса Тевеса.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Гуанчжоу Эвергранд» на своём поле сыграл вничью с «Гуанчжоу Фули» (2:2).