36-летний защитник «Бенфики» Луизао снова продлил контракт с клубом

Предыдущий контракт 36-летнего бразильского футболиста истекал будущим летом, а новое соглашение будет рассчитано до лета 2018 года.
«Я очень рад, что продлил соглашение, поскольку усердно для этого работал. Мои победные амбиции в футболке клуба не меняются по прошествии лет. «Бенфика» — это моя жизнь и мой дом», — сказал Луизао.
Луизао перешёл в «Бенфику» из бразильского «Крузейро» в 2003 году. В нынешнем сезоне он провёл 29 игр за команду во всех турнирах, а в феврале покорил отметку в полтысячи матчей за «Бенфику».
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