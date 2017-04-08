Гаджиев: футбола больше на хорошей синтетике, чем на таких полях, как в Самаре

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от гостевой ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 22-го тура РФПЛ.
«Конечно, хотелось бы, чтобы у «Крыльев» было побольше очков. Но и нам очки нужны. Надеюсь и желаю вам, чтобы это очко помогло команде сохраниться, всё же город с традициями. Фергюсон говорил, что команда может играть, если есть традиции и если руководство понимает, что делает. В Перми в этом плане всё нормально – есть традиции, есть сильное руководство и даже музей есть, пусть и более скоромный, чем в Самаре. А в матче мы имели примерно одинаковые возможности выиграть. В концовке «Крылья» нас прижали, но самый явный момент был у Бодула. А если по качеству говорить, нужны другие поля, чтобы лучше играть. Я до этого не работал ни в одной команде, где есть искусственные поля. Я не был их поклонником, но сейчас могу сказать, что футбола больше на качественной синтетике, чем на таких полях, как в Самаре.
Мне было ясно по комментариям главного тренера после ЦСКА, что самарцы перестроились. Но я считаю, что большой разницы нет. Гвардиола говорит, что его команды не обороняются. Но они прекрасно обороняются на самом деле. У них девять человек за линией мяча. Обороняются все! Например, у нас Гиголаев, когда мы атакуем, он хав, но когда мы обороняемся – он защитник. Ещё в Японии на чемпионате мира две команды в полуфиналах играли в три центральных защитника и две – в два центральных. Но существенной разницы нет между этими схемами, есть только нюансы. Однако эволюция футбола заключается в том, что центр обороны всё время насыщается.
Что позволяет нам занимать шестое место? Засучили рукава и работаем. Футболом и клубом руководят люди футбольные. Они в плане понимания, что надо и что хорошо, отличаются от многих коллег. Они работают профессионально. Клуб нормально организован, и это удесятеряет силы», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».