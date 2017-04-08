Скрипченко: ощущение в раздевалке, словно «Крылья» проиграли «Амкару»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после результативной ничьей с «Амкаром» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ (2:2) поделился впечатлениями от игры.
«Эмоциональная игра получилась, боевая. Очень насыщенный первый тайм. Играя дома, при своих болельщиках и находясь в подвале таблицы, хотели выиграть и сделали многое для победы. Где-то в этом заслуга соперника, который действовал упрощённо. К сожалению, мы не справились с этими простыми ходами и дважды отыгрывались. В целом по игре мы смотрелись хорошо, равнодушных не было. Эмоциональное состояние в команде хорошее, возвращаются в строй травмированные. Но психология играет роль, позиция в таблице влияет. Нужна победа, чтобы почувствовать уверенность, чтобы спал психологический груз. Ничья не добавляет положительных эмоций. Ощущение в раздевалке, словно мы проиграли. Но мы не опустим руки, и победы, надеюсь, придут. Как тренер, сделаю всё, чтобы мы достойно вышли из такой ситуации. Конечно, можно что-то сказать о судействе — был пенальти или нет. Пусть этим занимаются другие. Мы сами допускали ошибки в обороне.
У нас есть два пути — закрыться в обороне и действовать на контратаках, как играют „Амкар“, Уфа» или прошлогодний «Урал». Но наш потенциал — атакующий, и он более серьёзного уровня. Нам нужно искать счастья у чужих ворот, идти вперёд. Если брать психологически, то закрывать на базе — точно не решение вопроса», — цитирует Скрипченко сайт самарцев.