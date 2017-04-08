Спаллетти: за последние 18 месяцев разрыв между «Ювентусом» и «Ромой» сократился

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил мнение, что после его возвращения в клуб разрыв между римлянами и действующим чемпионом Италии — «Ювентусом» — сократился. Экс-наставник «Зенита» во второй раз в карьере возглавил «Рому» зимой 2016 года.
«Чтобы бросить „Ювентусу“ вызов, нужно тщательно планировать работу. У них есть преимущество перед другими клубами, с этим никто не спорит, но, считаю, за последние 18 месяцев разрыв между нами сократился», — цитирует Спаллетти Goal.
После 30 туров «Ювентус» идёт на первом месте в таблице Серии А и опережает занимающую второе место «Рому» на шесть очков.