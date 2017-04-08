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Спаллетти: за последние 18 месяцев разрыв между «Ювентусом» и «Ромой» сократился

8 апреля 2017, суббота. 18:21. Футбол
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил мнение, что после его возвращения в клуб разрыв между римлянами и действующим чемпионом Италии — «Ювентусом» — сократился. Экс-наставник «Зенита» во второй раз в карьере возглавил «Рому» зимой 2016 года.

«Чтобы бросить „Ювентусу“ вызов, нужно тщательно планировать работу. У них есть преимущество перед другими клубами, с этим никто не спорит, но, считаю, за последние 18 месяцев разрыв между нами сократился», — цитирует Спаллетти Goal.

После 30 туров «Ювентус» идёт на первом месте в таблице Серии А и опережает занимающую второе место «Рому» на шесть очков.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Рома Ювентус Лучано Спаллетти
Новости. Футбол
8 апреля 2017, суббота
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