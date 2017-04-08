«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд): стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).
«Бавария»: Ульрайх, Лам, Алаба, Боатенг, Видаль, Мартинес, Алонсо, Роббен, Алькантара, Рибери, Левандовски.
«Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Пасслак, Кастро, Пулишич, Обамейянг, Дембеле.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.