Кирьяков: «Арсеналу» не хватает наглости и агрессивности в штрафной площади

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:3).
«Быстрый гол „Терека“ был ключевым моментом в первом тайме. Хотя мы предупреждали игроков, что „Терек“ с первых минут играет в прессинг и пытается заставить соперника ошибиться. Говорили об этом, но совершили грубейшие ошибки сзади, которые привели к голу в наши ворота уже на пятой минуте. Игра пошла по-другому сценарию, соперник почувствовал уверенность и на 20-й минуте наказал нас во второй раз.
В перерыве мы внесли коррективы, перешли на схему с четырьмя защитниками и в итоге переломили ход матча. „Терек“ играл по счёту и основное внимание уделял оборонительным действиям. Мы забили гол, было давление, но нам не хватает наглости и агрессивности в штрафной площади, не смогли навязать там борьбу. В концовке пошли ва-банк, выпустили второго нападающего, но пропустили третий мяч», — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».