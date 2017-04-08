Рахимов: «Терек» сам себе привёз напряжённую концовку матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:1.
«Даже после победы со счётом 3:1 есть определённые моменты недовольства тем, как распоряжались своими ситуациями при переходе из обороны в атаку, контршансами. Очень много эпизодов не могли доводить до завершения, теряли мячи, принимали неправильные решения. Не знаю, с чем это связано. Нужно уменьшать количество брака в передачах. Сами себе привезли напряжённую концовку, вместо того чтобы сделать счёт 3:0. Но, надо отдать должное команде, мы грамотно сыграли в обороне и всё-таки забили третий гол. Наша победа закономерна», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».