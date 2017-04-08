Григорян — корреспонденту: «Анжи» не в кризисе. Может, это у вас депрессия?

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян перед матчем с «Зенитом» в 22-м туре РФПЛ не сдержался, отвечая на вопрос корреспондента о том, нет ли в махачкалинской команде кризиса. В весенней части сезона «Анжи» проиграл три матча из четырёх и занимает 12-е место в таблице РФПЛ.
«Может, это у вас депрессия? Зачем вы мне такой вопрос задаёте? Кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды», — сказал Григорян корреспонденту телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.