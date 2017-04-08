Колосков: «Стратегия-2030» построена на реальном положении дел в мировом футболе

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о «Стратегии-2030», которая была утверждена на конференции РФС.
«Стратегия-2030» построена на основании реального положения вещей в мировом футболе. Исходя из того, что есть приоритеты. Основной приоритет – это национальная сборная команда, второй – клубные команды, которые формируют состав сборной, третий – это массовый, детско-юношеский футбол. Вся стратегия просто предусматривает решение всех основных проблем.
Цель поднять Россию в клубном рейтинге УЕФА всего на одну позицию – это разумно. Исходим из реальности, впереди у нас есть такие федерации, как Англия, Германия, Франция, Италия и Испания. Попробуйте с ними потягаться. Можно, конечно, поставить цель подняться до третьего места, но это будет сравнимо с высказыванием, что сборная России выиграет чемпионат мира в 2018 году. Нужно ставить реальные, разумные цели», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.