Касемиро: «Реал» упустил победу над «Атлетико» из-за нехватки внимания

Полузащитник «Реала» Касемиро поделился впечатлениями от ничьей с «Атлетико» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.
«Мы показали отличную игру, но из-за нехватки внимания упустили победу над „Атлетико“. Нас можно поздравить с хорошей игрой, но нужно было немного лучше использовать свои моменты. „Атлетико“ прессинговал и рисковал, у нас была возможность забить ещё два или три мяча.
Важно всегда идти вперёд. „Атлетико“ — отличный соперник. Надо продолжать борьбу, впереди ещё много матчей», — сказал Касемиро в эфире beIN Sports.