Гвардиола: борьба в АПЛ за место в четвёрке будет идти до последнего тура

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Халл Сити» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Для нас было важно победить после нескольких неудачных матчей. Мы хорошо начали встречу, создавали моменты и показали правильное отношение к делу. Команда могла забить даже больше трёх голов.
Немного расстроен из-за того, что мы пропустили гол, но это закономерно, поскольку мы плохо защищались в своей штрафной площади. Уверен, что борьба за место в четвёрке будет идти до последнего тура», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.