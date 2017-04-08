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«Зенит» — об информации о неудовлетворительном состоянии газона на новой арене

8 апреля 2017, суббота. 20:10. Футбол
Заместитель гендиректора «Зенита» по управлению инфраструктурой Владимир Литвинов рассказал о состоянии газона на новом питерском стадионе.

— Как прокомментируете информацию о неудовлетворительном состоянии газона на новом стадионе, которая появилась в ряде СМИ?

— Натуральный газон, построенный на стадионе компанией-субподрядчиком («Бамард». — Прим. «Чемпионата»), которую нанимал генподрядчик строительства, не перезимовал, что было вполне ожидаемо. Причём об этом клуб не раз предупреждал представителей города — заказчика строительства. При этом до настоящего времени инженерные системы, которые должны обеспечивать и поддерживать жизнеобеспечение натурального покрытия газона, не сданы и не работают в проектном режиме. По сути, сейчас газон на стадионе выращивается заново, и заявления о том, что его надо менять и пересеивать, бессмысленны, потому что он уже был засеян заново в начале марта, и наряду с другими агротехническими мероприятиями производился подсев неоднократно. Заявления о том, что лампы искусственной инсоляции использовались неправильно, также безосновательны. Хороший тому пример — стадион «Петровский», где данная система применяется и зачастую используется круглосуточно для достижения хорошего результата, — сказал Литвинов.

«Зенит»: газон на новом стадионе, по сути, выращивается заново
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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8 апреля 2017, суббота
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