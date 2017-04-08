Ломбертс получил прямую красную карточку и не сыграет со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс удалён с поля в домашнем матче 22-го тура РФПЛ с «Анжи» и пропустит игру следующего тура со «Спартаком» (16 апреля) из-за дисквалификации.
В дебюте второго тайма махачкалинцы совершили перехват возле чужой штрафной и Ломбертс в подкате сбил игрока «Анжи», который мог убежать на ворота Андрея Лунёва. Арбитр Алексей Сухой (Люберцы) зафиксировал фол последней надежды.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи». На данный момент гости ведут — 1:0.