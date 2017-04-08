«Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1.
Уже к 10-й минуте «Бавария» вела с преимуществом в два мяча благодаря Франку Рибери и Роберту Левандовскому. Вскоре защитник дортмундской команды Рафаэль Геррейро отыграл один гол. В начале второй половины игры Арьен Роббен забил третий гол мюнхенцев, а в середине тайма Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.
«Бавария» набрала 68 очков и уверенно занимает первое место в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (50) идёт четвёртой.