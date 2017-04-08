«Челси» обыграл «Борнмут» и снова опережает «Тоттенхэм» на семь очков

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Челси» в гостях со счётом 3:1 победил «Борнмут».
К 20-й минуте подопечные Антонио Конте вели в счёте с разницей в два мяча: сначала автоголом отметился Адам Смит, а затем отличился Эден Азар. В конце первого тайма «вишни» один мяч отыграли — точным ударом отметился Джошуа Кинг. Тем не менее последнее слово осталось за синими — на 68-й минуте гол забил Маркос Алонсо.
Лидирующий в таблице АПЛ «Челси» вновь на семь очков опережает «Тоттенхэм Хотспур». «Борнмут» занимает 15-е место.