Пепе сломал два ребра во время матча «Реала» с «Атлетико»

Защитник «Реала» Пепе не доиграл матч 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1) из-за перелома рёбер, сообщается на официальном сайте мадридской команды.
Португальский футболист открыл счёт во встрече в начале второй половины игры, однако вскоре столкнулся с партнёром по команде Тони Кроосом и был вынужден уйти с поля, уступив место Начо. Медицинское обследование после матча выявило у Пепе перелом двух рёбер. О том, сколько времени игроку понадобится на восстановление, пока нет информации.