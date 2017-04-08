Луческу: печально, но теперь всё зависит не от «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ничью с «Анжи» (1:1) в домашнем матче 22-го тура РФПЛ.
«Можно ли сказать, что „Зенит“ уже упустил чемпионство? К сожалению, теперь всё зависит не от нас, зависит от других, и это печально.
К сожалению, мы подошли к завершающей части чемпионата с большим количеством карточек: Нету, Кришито, Дзюба, Кокорин могут пропустить следующий матч, если получат ещё одну карточку. Это сказывается.
Первый тайм мы сыграли просто безобразно. Это был антифутбол, который мне совсем не нравится. Это несвойственно моим командам. У нас не было терпения, мы прибегли к длинным передачам, которые нам несвойственны. Непонятно, с чем это связано.
В перерыве поговорили и в итоге хорошо начали второй тайм. После удаления Ломбертса я увидел команду, которую хотел бы видеть с самого начала.
К сожалению, соперник очень часто прибегал к фолам тактического плана. А судья не всегда наказывал их жёлтыми карточками. Эти фолы были намного жёстче, чем фол, за который Юсупов получил вторую жёлтую карточку и был удалён в Казани», — сказал Луческу на пресс-конференции.
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