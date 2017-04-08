Чернов: если бы передачи с фланга на Дзюбу доходили, думаю, он бы забил парочку

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от домашнего матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).
«Сегодня нам нужны были три очка обязательно. После удаления мы стали играть ещё и за Нико Ломбертса. Конечно, чемпионская гонка… Должны были победить.
Где-то не хватало агрессии в атаке. Не доходили передачи с фланга на Дзюбу. Если бы доходили, то, думаю, он бы забил парочку. Последний матч на „Петровском“? Честно говоря, не задумывался об этом.
То, что играю за „Зенит-2“, — это решение тренерского штаба», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.