Цаллагов: перед очным матчем остаётся надеяться, что «Спартак» проиграет в Уфе

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от домашнего матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).
«Честно говоря, в первом тайме у нас игра не сложилась. Мы слишком много играли длинными передачами, было очень много неточностей. Во втором тайме собрались, но произошла нелепая оплошность, и она нас немного сбила с толку. Но мы не опустили руки и продолжали играть. К сожалению, не додавили. Ключевой момент – удаление? Эти моменты были на протяжении всего матча. Из них складывалась вся игра и результат. Объяснил ли Луческу, почему заменил меня? Думаю, что он должен это объяснять, он главный тренер.
К сожалению, перед очным матчем со «Спартаком» остаётся надеяться, что москвичи проиграют в Уфе. Чего жду от встречи со «Спартаком»? Ничего. Нам нужно играть самим, а не надеяться на чужие ошибки. Да, пока складывается именно так, но это уже не от вас зависит. Пока вообще не думал о своём первом дерби в РФПЛ", — передаёт слова Цаллагова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.