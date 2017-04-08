Кавазашвили: «Анжи» боялся пенальти, зная, как Дзюба красиво падает в штрафной

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 22-м туре российской Премьер-Лиги.
«С приходом Григоряна в «Анжи» я не узнаю команду, она стала другой! По прогнозам специалистов, «Зенит» должен был спокойно обыгрывать махачкалинцев у себя дома, однако питерцы проигрывали практически до последней минуты. В «Анжи» пришёл новый тренер, президент, состав поменялся практически полностью. Команда чуть сыровата и не сыгранна. Тем не менее «Анжи» вёл 1:0. Причём настолько достойно, что диву даёшься, как «Зенит» мог позволить на «Петровском» так давать себе по мордасам!
Неопытность «Анжи» дала возможность «Зениту» пропустить гол и вытянуть ничью. Если бы у «Анжи» был сильный лидер, то они разорвали бы питерцев, когда те остались вдесятером.
Обратите внимание, что новая команда набирает обороты. Это уже хорошо! Григоряну есть над чем работать. Закономерным итогом матча сегодня был бы счёт 1:0 в пользу «Анжи».
Допустили ошибку сзади, просто испугались плотно взять игроков «Зенита»! Я скажу, почему они испугались! Мы знаем, какие мастера футболисты «Зенита»: Дзюба и другие, — как красиво они падают в штрафной площади. Ребята побоялись их взять плотнее, чтобы не заработать пенальти. В целом думаю, что и 1:1 — это ещё один шаг к укреплению наших позиций.
Судейство? Судьи стараются. Не могу сказать в их адрес что-то отрицательное. Да, есть мелкие ошибки при столкновении футболистов, игре головой и так далее. Но я, как профессионал, не буду сегодня хаять арбитров. Пусть об этом говорит господин Будогосский», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.