Яковлев: забить «Зениту» дорогого стоит, но после матча есть смешанные чувства

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 22-м туре РФПЛ. 26-летний футболист открыл счёт в матче.
«Упустили возможность взять три очка, пусть даже соперник больше времени владел мячом. Мы имели моменты в конце, поэтому смешанные чувства.
Знаете, всегда принципиально забить, потому что хочется всегда играть, хочется выигрывать. Забить „Зениту“, конечно, дорогого стоит. На „Зенит“ не нужно настраиваться — это топ-соперник, что они показали сегодня.
»Анжи" — неудобная команда для «Зенита»? Всегда стараемся играть в один футбол. Нам тоже нужно набирать очки, решать свои задачи.
«Спартак» — чемпион? Посмотрим. Будут ещё игры — всё может быть, учитывая их график, календарь", — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.