Григорян о реакции Паршивлюка на замену: здесь или мировая, или вдребезги

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян высказал своё мнение об эмоциональной реакции защитника Сергея Паршивлюка на замену в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1). Уходя с поля на 75-й минуте, Паршивлюк пнул пачку бутылок и не пожал руку наставнику махачкалинской команды. Комментируя свою реакцию, футболист после игры сообщил: «Просто неправильно меня поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену. Эмоции футболиста».
«Заменил Паршивлюка, потому что у него натянулась икроножная мышцы, а он нам очень нужен в следующем матче с „Крыльями Советов“. Это всё эмоции… Через доктора он передал, что натянулась икроножная мышца. На самом деле он лидер, очень дисциплинированный человек. Я убеждён, что правильно его поберёг. Ударили ли мы по рукам? Ну а как ещё? Иначе такое поведение недопустимо. Здесь или мировая, или вдребезги», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».