Защитник «Анжи» Белый: «Спартак» играет лучше «Зенита»

Защитник «Анжи» Максим Белый поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было.
Почему в большинстве нам стало сложнее? «Зенит» понял, что нечего терять, пошёл в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.
Кто больше понравился: «Зенит» или «Спартак»? Не могу сравнивать. Но всё-таки «Спартак» играет лучше», — цитирует Белого «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
«Спартак» в 19-м туре РФПЛ на своём поле переиграл «Анжи» со счётом 1:0.