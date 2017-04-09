Григорян: после перехода Форбса спросил у него: «Ты кто?»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, почему защитник Фелицио Браун Форбс провёл матч с «Зенитом» (1:1) в 22-м туре РФПЛ на позиции нападающего. Минувшей зимой махачкалинская команда арендовала 25-летнего игрока у тульского «Арсенала».
«Форбс к нам попал, когда мы сыграли кубковую игру. Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже по-испански так себе говорит, но общим у нас оказался только этот язык. Я ему сказал, что вижу в нём нападающего. Он ответил: «Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении», — цитирует Григоряна сайт «Зенита».