«Очень долго ждал, когда впервые сыграю за молодёжную команду «Зенита». Отличный момент. Выиграли 6:3, забили столько мячей. Мы создали очень много моментов, и их реализация была на должном уровне. В завершающей стадии атаки мы действовали с холодной головой. Да, пропустили целых три мяча, но так бывает, это футбол. Я очень рад такому дебюту», — сказал Гардинер-Смит.
В марте сын британского политика и новичок «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит рассказал «Чемпионату», почему хочет играть в России, а не учиться в Кембридже.
Англичанин Гардинер-Смит провёл первый матч за молодёжную команду «Зенита»
Фото: fc-zenit.ru