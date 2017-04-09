Игуаин: «Ювентусу» нужно успокоиться накануне поединка с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после матча 31-го тура чемпионата Италии против «Кьево» (2:0) поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Теперь мы можем сосредоточиться на подготовке к игре с „Барселоной“ и восстановиться, подойти к матчу в наилучших кондициях. Нам нужно успокоиться, так как предстоит очень тяжелый поединок против классной команды. Мы уважаем их так же, как и они нас», — приводит слова Игуаина Football Italia.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» дома сыграет с «Барселоной», начнётся 11 апреля в 21:45 мск.