Полузащитник «Крыльев Советов» Зинков: судью не хочется трогать, ему с этим жить

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков поделился мнением о домашнем матче 22-го тура РФПЛ с «Амкаром», завершившемся со счётом 2:2. В числе прочего Зинкова попросили оценить судейство. Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что судья на линии испортил игру с «Амкаром». Встречу обслуживала бригада Виталия Мешкова (ассистенты Тихон Калугин и Ринат Деушев).
«Забили два гола, не забили другие моменты, но две ошибки в обороне не позволили нам выиграть. Судейство? Судью не хочется трогать, ему с этим жить. Моё удаление? Я считаю, что не по делу», — сказал Зинков.
Эпизод с назначением пенальти в ворота «Крыльев Советов» можно посмотреть в YouTube.