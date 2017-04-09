Озил: в руководстве «Арсенала» понимают, что клуб должен усилиться

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил считает, что «канониры» должны серьёзно усилиться летом, чтобы претендовать на победу в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
«Думаю, в клубе понимают, что нам нужно усилиться. Самое важное в данном случае — мнение тренера, он будет принимать решения вместе с руководством. Наша команда не обладает такой глубиной состава, как „Бавария“ или „Реал“. В Лиге чемпионов это даёт о себе знать, особенно в матчах с топ-клубами.
Я хочу выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, и вижу, что клуб обладает потенциалом для победы в этих турнирах. У меня ещё один год по контракту с „Арсеналом“, и я собираюсь выиграть ЛЧ именно здесь», — цитирует Озила Goal.