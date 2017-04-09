Моуринью: не понимаю, почему топ-команды не интересуются Дефо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лестно отозвался о нападающем «Сандерленда» Джермейне Дефо. 34-летний футболист в этом сезоне забил 14 голов в 30 матчах АПЛ и спустя четыре года был вызван в сборную Англии.
«Все смотрят на Златана, но я не понимаю, почему топ-команды не интересуются Дефо. Джермейн очень хорошо готов. Он всё ещё быстр и резв. В своих движениях он похож на ребёнка и не выглядит даже на 30 лет», — цитирует Моуринью The Sun.
В контракте Дефо есть пункт, по которому он может покинуть «Сандерленд», если клуб вылетит из АПЛ. «Чёрные коты» идут на последнем месте в таблице чемпионата.