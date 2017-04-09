Тренер «Малаги»: рад, что мы протянули руку помощи «Реалу»

Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес заявил, что победой над «Барселоной» (2:0) в 31-м туре Примеры рад помочь «Реалу», который борется с каталонцами за чемпионский титул. 54-летний специалист провёл большую часть игровой карьеры в мадридской команде.
«Я уже говорил, что „Реалу“ не нужна посторонняя помощь для победы в чемпионате, но я рад, что мы протянули им руку помощи. Считаю, что мадридцы выиграют лигу вне зависимости от результата нашего матча с „Барселоной“, — цитирует Гонсалеса AS.
Идущая на втором месте в таблице Примеры «Барселона» на три очка отстаёт от лидирующего «Реала», имеющего матч в запасе.