«Ювентус» предлагает Аллегри контракт до 2019 года, тренер хочет до 2021-го

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен остаться в туринской команде и хочет продлить контракт до 2021 года, хотя клуб предлагает соглашение до 2019-го, пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Действующий договор Аллегри с «Ювентусом» теряет юридическую силу летом 2018 года. Представители 49-летнего специалиста уведомили клуб о том, что он хочет остаться как минимум до конца сезона-2020/21. Руководство туринцев пока готово предложить Аллегри лишь контракт до 2019 года.