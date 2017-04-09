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«Ювентус» предлагает Аллегри контракт до 2019 года, тренер хочет до 2021-го

9 апреля 2017, воскресенье. 12:51. Футбол
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен остаться в туринской команде и хочет продлить контракт до 2021 года, хотя клуб предлагает соглашение до 2019-го, пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Действующий договор Аллегри с «Ювентусом» теряет юридическую силу летом 2018 года. Представители 49-летнего специалиста уведомили клуб о том, что он хочет остаться как минимум до конца сезона-2020/21. Руководство туринцев пока готово предложить Аллегри лишь контракт до 2019 года.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Ювентус Массимилиано Аллегри
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