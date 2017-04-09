Пономарёв: ЦСКА в Краснодаре сыграет вничью 1:1, больше не выдержим

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-Лиги, в котором «армейцы» сыграют в гостях с «Краснодаром».
«Сегодня нас ждёт очень серьёзная встреча ЦСКА с «Краснодаром». Она, возможно, решающая. «Зенит» вчера неудачно сыграл, потерял два очка, а ведь мог даже проиграть. «Армейцы» же сегодня имеют возможность выйти на второе место в таблице, но это будет тяжело. «Краснодар» сейчас на ходу, так как Шалимову удалось подправить команду.
«Быки» будут играть на настроении. Я очень боюсь за игру, если будет ничья, то будет хорошо. Почему боюсь? Из-за травм. Дзагоев не будет играть, Алексей Березуцкий… Сыграем 1:1, больше мы не выдержим», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.