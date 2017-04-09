Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уфой»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой».
С первых минут у «Спартака» на поле появится защитник Георгий Джикия, который проведёт свой первый матч за красно-белых в РФПЛ.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак». Начало — в 14:00 мск.