Анчелотти рассказал, почему решил поцеловать Рибери после замены

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, почему в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1) он поцеловал в щёку полузащитника мюнхенской команды Франка Рибери. Француз, которому 7 апреля исполнилось 34 года, был заменён на 74-й минуте. В прошедшей игре Рибери забил гол, сделал голевую передачу.
«Он действительно играл очень хорошо, и у него был день рождения. Так что я подумал, что ему нужен поцелуй», – объяснил Анчелотти после игры.
«Когда я покинул поле, я спросил: «Тренер, в чём дело?» Он ответил: «Тебе 27 лет». Это было весело", – сказал Рибери в интервью Sport1.
Видео этого момента можно посмотреть в „Твиттере“.
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