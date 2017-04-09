Мойес: нельзя быстро адаптироваться к «МЮ», этот клуб — огромный зверь

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес, в прошлом возглавлявший «Манчестер Юнайтед», сравнил свой бывший клуб с большим зверем.
«В этом сезоне им будет очень трудно, но я думаю, что «Юнайтед» должен попасть в Лигу чемпионов. В таком клубе, как „МЮ“, важно быстро выиграть трофей, чтобы снять часть давления. Моуринью уже взял Кубок лиги.
Каждому менеджеру требуется немного времени. Любому новому тренеру „МЮ“ нужно время, чтобы осознать величие клуба и понять, как в нём всё устроено. Нельзя быстро адаптироваться к „МЮ“, потому что этот клуб — огромный зверь. Плохим тренерам не предлагают возглавить „МЮ“, — цитирует Мойеса Daily Mail.