Азар: «Челси» будет готов к следующим семи противостояниям в АПЛ

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал гостевую победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Лидирующий в таблице АПЛ «Челси» опережает на семь очков «Тоттенхэм Хотспур», который в 32-м туре дома разгромил «Уотфорд» (4:0).
«Мы знали о результате матча «Тоттенхэма» ещё до начала нашей встречи, так что, чтобы сохранить преимущество в семь очков, нам оставалось только побеждать. И мы победили. Мы забили три гола и заслужили победу.
Проще контролировать игру, когда забиваешь первым, но в конце первого тайма мы несколько потерялись после того, как они забили. Во втором тайме мы играли очень хорошо, контролировали происходящее, так что мы довольны. Сейчас мы на один шаг ближе к титулу. У нас впереди семь матчей, и мы будем готовы к семи противостояниям», — цитирует Азара сайт «Челси».