Иньеста: «Барселоне» нет смысла обвинять судей в поражении от «Малаги»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после поражения от «Малаги» (0:2) в гостевом матче 31-го тура испанской Примеры поделился впечатлениями от игры.
«Очень обидно, мы упустили отличную возможность увеличить свои шансы на титул. Надеюсь, шансы ещё будут, но теперь стать чемпионами будет сложнее. Мы играли хорошо, но порой всё идёт не так, как нужно. „Малага“ воспользовалась нашими ошибками и победила.
Я один из тех, кто думает, что разговоры о судьях ни к чему не приведут. Нелегко принимать решения, так что нет смысла обвинять судей. Мы должны сделать выводы, а затем забыть эту игру», — сказал Иньеста в интервью Sport.